Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию

Певица Лариса Долина странно себя ведет при передаче ключей от квартиры в Хамовниках, потому что ее представители неверно доводят до нее информацию, предположила в разговоре с NEWS.ru адвокат Полины Лурье Светлана Cвириденко. Она добавила, что сама артистка некомпетентна в таких вопросах и, вероятно, не знает, как правильно, по закону надо действовать в таких ситуациях.

Возможно, адвокат до нее неправильно доносит информацию. Потому что мы говорили, если она уезжает, то пусть оставит доверенность. Я думаю, Долина как раз некомпетентна в таких вопросах, — сказала Свириденко.

9 января Лариса Долина должна была передать ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье и подписать акт о передаче жилья, но она не явилась на встречу, артистка улетела отдыхать за границу. Вместо нее пришел представитель, мужчина, у которого была на руках доверенность, оформленная с ошибкой. По этой причине передача ключей и жилья была сорвана.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила ТАСС, что им пришлось обратиться к приставам для принудительного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной. По словам собеседницы, сейчас ее доверительница ожидает постановления о возбуждении исполнительного производства.