Сведения о бывшей квартире Долиной в Хамовниках появились на сайте ФССП

Если певица Лариса Долина в ближайшее время добровольно не покинет квартиру в Хамовниках, то ее принудительным выселением займутся приставы. Суд уже выдал исполнительный лист, а в базе данных Федеральной службы судебных приставов появились документы о жилье народной артистки России.

Долина Лариса Александровна. Исполнительный лист от 25.12.2025. Выселение, — говорится в документе.

Ранее в ФССП подтвердили, что в отношении Долиной действительно возбуждено исполнительное производство. Артистка должна была передать ключи от квартиры и подписать акт о передаче жилья 9 января, но не явилась на встречу. Вместо нее пришел представитель, у которого была на руках доверенность, оформленная с ошибкой.

До этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил мнение, что выселение Долиной из квартиры в Москве станет логичным и справедливым итогом конфликта. Парламентарий также раскритиковал поведение артистов, считающих себя выше закона.