12 января 2026 в 16:47

«Законы не для нее написаны»: в Госдуме высказались о выселении Долиной

Депутат Шолохов: выселение Долиной станет справедливым концом конфликта

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выселение певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры в Москве станет логичным и справедливым итогом конфликта, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с Lenta.ru. Он также раскритиковал поведение артистов, считающих себя выше закона.

Долина также ставит себя выше общества, выше страны и выше законов в данном случае. Ведь она же считает, что законы в нашей стране не для нее написаны. <...> Я думаю, что если Долина будет выселена из этой квартиры — это будет логичным и справедливым завершением истории, — отметил депутат.

По его словам, история с квартирой, проданной Полине Лурье, выходит за рамки личного конфликта и отражает проблему «невероятно завышенной самооценки» отдельных представителей шоу-бизнеса. Шолохов выразил сожаление в адрес покупателей, оказавшихся в этой ситуации, и поддержал жесткие меры, включая вскрытие двери и смену замков, как способ поставить певицу перед фактом исполнения судебного решения.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко подтвердила, что им пришлось обратиться к приставам для принудительного выселения Долиной. По ее словам, сейчас доверительница ожидает постановления о возбуждении исполнительного производства.

