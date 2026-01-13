Удары по Украине сегодня, 13 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 13 января, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 13 января

Российские военные в ночь на 13 января нанесли массированный удар ОТРК «Искандер-М» по объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Поражена Криворожская ТЭС в Зеленодольской общине. Спутники NASA фиксируют несколько очагов сильных возгораний. Украинский ДТЭК после ночных прилетов по энергетической инфраструктуре в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях (упоминаются Криворожская и Трипольская ТЭС) предупреждает об очередных экстренных отключениях света. В Днепропетровске некоторые дома подключают напрямую к мобильным генераторам. Поражена Харьковская ТЭЦ-5. Уничтожен логистический терминал компании „Новая почта“ в поселке Коротыч: зафиксирована вторичная детонация», — отметил он.

Также был нанесен удар по подстанции в районе села Белошицы Житомирской области. По данным Царева, в этом районе еще с советских времен размещаются военные склады, защищенные хранилища и ангары.

«В Одессе удары наносились по штабам и координационным центрам, портовой логистике, районам погрузки. Поражены два судна», — добавил военный блогер.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Всего в период с 12 по 13 января ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ, а также энергетической и логистической инфраструктуре в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«За отчетный период зафиксировано более 80 эпизодов воздушных атак по объектам на территории Украины с использованием баллистических ракет „Искандер‑М“ и беспилотников „Герань‑2“. Характер ударов указывает на продолжение системной кампании по парализации логистики, энергетической инфраструктуры и тыловых объектов ВСУ», — уточнил он.

В Одесской области, по данным подпольщика, целями стали штабные и логистические объекты, в Харьковской области — места дислокации иностранных наемников, в Киевской области удары нанесены по тыловым узлам, складам и маршрутам снабжения украинской армии, в Черниговской — по объектам логистики и линии передислокации сил ВСУ.

В Днепропетровской области удар по тяговой подстанции в Славгороде полностью остановил железнодорожное сообщение, сорвано снабжение и переброска военных эшелонов, в Зеленодольске и Вольнянске зафиксировано поражение подстанций и транспортных узлов, добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

