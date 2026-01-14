Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вторжение США в Венесуэлу еще в 2020 году. Он также напророчил распад НАТО в 2026 году и победу России над коллективным Западом. Что еще предвидел покойный политик?

Что сказал Жириновский о Венесуэле и НАТО

В 2020 году в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Жириновский обмолвился о возможном вторжении США в Венесуэлу. По прогнозам политика, это означало бы получение Россией контроля над Украиной.

«Мы, допустим, по Украине заняли свою правильную позицию, а ему (президенту США Дональду Трампу. — NEWS.ru) дали возможность по Венесуэле. Он Венесуэлу берет, мы — Украину», — предсказал Жириновский.

Позже депутат сделал еще два поразительных предсказания: по его словам, в нынешнем году блок НАТО прекратит свое существование из-за противостояния с РФ, а США объединятся с Канадой и Мексикой.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой», — сказал Жириновский во время одного из выступлений.

Были среди его прогнозов и более пугающие. Жириновский предполагал, что через 30 лет на мир обрушится «страшная экологическая катастрофа», в результате которой будут стерты с лица земли прибрежные города Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул, Таллин и многие другие.

Что же касается России, то ее будущее окончательно определится к 2040 году. Как предсказал Жириновский, после 2025 года начнется объединение русского мира в границах СССР, которое продлится 15 лет. При этом политик неоднократно отмечал, что планы Запада «расчленить» РФ провалятся.

Чем Украина помогла России

Во время дебатов на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский поблагодарил украинское руководство за совершаемые им ошибки. По его словам, своей некомпетентностью оно помогло России вернуть Донбасс и Крым.

«Украинцы все делают правильно. Если бы они не делали то, что делают сейчас, мы бы никогда Крым и Донбасс не вернули. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок у киевского руководства, тем быстрее им придет конец и вся Украина вернется в Россию. Вся. Добровольно», — высказал свое предположение депутат.

Также, по заверениям Жириновского, конфликт на Украине перерастет в еще большее военное противостояние. Как считал политик, на этой территории с РФ будут воевать польская и немецкая армии, которые потерпят неудачу. После произойдет раздел Украины.

«Западные районы будут называться Галиция, это новое государство возьмут и в ЕС, и в НАТО. А 80 процентов остальной Украины войдет в состав России как области: Харьковская, Донецкая и так далее», — уверял он.

После этого, как считал депутат, Россия сможет навсегда «решить проблему враждебного окружения», «одержать победу над Западом» и договориться с США, остановив крупные войны в мире на несколько десятилетий.

