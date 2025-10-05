«Болтовня не поможет»: в ФРГ сделали неожиданное заявление о немецкой армии Глава ХСС Зедер выступил за возвращение в ФРГ обязательного призыва в армию

Председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в беседе с газетой Bild am Sonntag раскритиковал законопроект о новой модели военной службы, выступив за скорейшее возвращение в ФРГ обязательного призыва в армию. По его словам, «болтовня» о воинской повинности «никому не поможет».

Нет никакого способа избежать обязательной военной службы. Полумеры уже недостаточны. Болтовня о воинской повинности никому не поможет. Добровольная служба может быть лишь первым шагом, — подчеркнул политик.

По его мнению, безопасность Германии находится под угрозой, поэтому стране нужно больше, чем армия, «основанная на анкетировании». Зедер уверен, что бундесвер необходимо укреплять не только финансированием, технологиями и вооружением, но и значительным увеличением численности войск. Чем скорее и решительнее будет введена воинская повинность, тем лучше для Германии, резюмировал глава союза.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» обвинила правительство канцлера Фридриха Мерца в расколе страны. Организация отметила, что нынешние власти лишают миллионы граждан возможности участвовать в жизни государства из-за голосования за другую партию или за совершенно противоположную им точку зрения.