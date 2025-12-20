Военкомы ТЦК устроили в Кривом Роге «охоту» на мужчин РИАН: в Кривом Роге сотрудники ТЦК начали массовые облавы на украинцев

В Кривом Роге начались массовые облавы на мужчин, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Их проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

В Кривом Роге <…> начались массовые облавы ТЦК в поисках свежего пушечного мяса, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем. Полиция на месте происшествия отсутствовала. В итоге мужчина попросил вызвать скорую помощь. Вместо оказания помощи сотрудники военкомата оставили его на месте и уехали.

До этого волонтер из Закарпатской области Власта Рейпаши рассказала, что областной ТЦК угрожает ей и ее семье из-за публикации о смерти мобилизованного Вячеслава Бека — инсулинозависимого отца троих детей. Женщина уточнила, что сначала давление начали оказывать на ее мужа — ветерана-добровольца.

Также стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать мужчину и затащить в автобус, но на помощь пришли прохожие. В ответ военкомы применили против них перцовый баллончик, дважды чуть не задавили мужчину, а после скрылись.