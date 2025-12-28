Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:11

В США призвали Киев отправить на фронт скрывающихся на Западе украинцев

Ходжес: на Украине слишком много мужчин и женщин уклоняются от службы в армии

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украине необходимо срочно решать проблему острой нехватки личного состава в армии, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Espresso. По его мнению, к службе в боевых частях следует привлекать не только мужчин, но и женщин, которые в настоящее время уклоняются от мобилизации или находятся за границей.

Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются, — сказал Ходжес.

Ранее стало известно, что военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме. Пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко рассказал, что им никуда нельзя выходить, и даже на зарядку они идут с командиром.

До этого президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином Дворе, заявил, что количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. По его словам, украинские войска деградируют. Он также указал, что у армии противника практически не остается стратегических резервов.

Украина
ВСУ
дезертиры
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Российская армия уничтожила «сердце» ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Рулетики из бекона и чернослива: дымная альянс-закуска к виски
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.