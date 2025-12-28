В США призвали Киев отправить на фронт скрывающихся на Западе украинцев Ходжес: на Украине слишком много мужчин и женщин уклоняются от службы в армии

Украине необходимо срочно решать проблему острой нехватки личного состава в армии, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Espresso. По его мнению, к службе в боевых частях следует привлекать не только мужчин, но и женщин, которые в настоящее время уклоняются от мобилизации или находятся за границей.

Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются, — сказал Ходжес.

Ранее стало известно, что военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме. Пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко рассказал, что им никуда нельзя выходить, и даже на зарядку они идут с командиром.

До этого президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином Дворе, заявил, что количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. По его словам, украинские войска деградируют. Он также указал, что у армии противника практически не остается стратегических резервов.