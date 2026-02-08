«Это правда»: глава украинского МИД неожиданно высказался о мире с Россией Сибига заявил об импульсе в мирных переговорах с Россией

На дипломатическом фронте наблюдается импульс в переговорах о мирном урегулировании с Россией, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Reuters. По его словам, для решения наиболее сложных вопросов необходимы консультации на уровне президентов, а республика готова активизировать и ускорить данный процесс.

По моей оценке, у нас есть импульс, это правда, — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен информировать европейских представителей о прогрессе в переговорах по урегулированию, прошедших в Абу-Даби. По его словам, Киев также готовится к предстоящим трехсторонним встречам.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в скором времени. При этом он исключил возможность их проведения на территории Соединенных Штатов, подчеркнув, что такой вариант не рассматривался.

Также западные журналисты отметили, что деструктивные действия Украины, направленные на срыв переговорного процесса, вызывают раздражение в Вашингтоне. По их оценке, Соединенные Штаты в ответ могут начать диктовать Киеву более жесткие условия для предотвращения компрометации собственных дипломатических усилий.