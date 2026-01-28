Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:02

Политолог оценил последствия подписания мирного договора США, РФ и Украины

Политолог Самонкин: трехсторонний договор не завершит украинский конфликт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги о подписании трехстороннего мирного договора с Россией и США неспособно остановить украинский конфликт и является абсурдным с точки зрения норм международного права, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, подобные инициативы направлены на срыв или замедление мирного процесса.

Это абсолютно абсурдное заявление о трехстороннем подписании мирного договора. В МИД Украины, несмотря на всю парадоксальность киевского режима, должны хотя бы знать элементарные нормы международного права. При подписании каких-либо двухсторонних соглашений или сделок невозможно автоматически делегировать свои полномочия третьему лицу, если только не заключать договор. Но в международном частном праве это могут делать только физлица или компании. Поэтому естественно, что такими абсурдными заявлениями они пытаются не то что сорвать, саботировать, а замедлить мирный план урегулирования. В Киеве понимают, что США не играют на их стороне, — пояснил Самонкин.

Ранее Сибига заявил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в последовательном формате. Он отметил, что 20-пунктный документ Киев подпишет с Вашингтоном, а тот в свою очередь отдельно с Москвой. По его словам, Евросоюз не станет стороной этого соглашения, но будет участвовать в процессе.

