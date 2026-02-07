Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 06:55

«Срывать решения»: провокации Украины на переговорах озлобили США

SC: США намерены диктовать Украине жесткие условия из-за попытки срыва диалога

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Деструктивные действия Украины, направленные на срыв переговорного процесса, вызывают раздражение в Вашингтоне, пишет издание Strategic Culture. По мнению автора, США в ответ могут начать диктовать Киеву более жесткие условия на переговорах, чтобы предотвратить компрометацию своих дипломатических усилий.

В материале утверждается, что конфликт на Украине превратился в жестокую «мясорубку», подорвав веру украинцев в собственное руководство. Поведение местных властей ставит американскую дипломатию в сложное положение. США вынуждены балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить эскалацию.

Киев потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию, — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что ухудшение положения на фронте и углубление внутреннего кризиса могут в конечном итоге заставить украинское руководство пойти на уступки России по ключевым вопросам. Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что, несмотря на жесткую риторику, Киев может быть вынужден изменить позицию.

Украина
переговоры
условия
срывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Охотники за головами» сбросили СВУ на людей, получавших воду в церкви
Юрист объяснил, когда банки могут отказать в возврате вклада
Для всех пользователей Telegram одна «элитная» функция стала бесплатной
В Роскачестве предупредили о рисках утери электронной подписи
Морозы до −44, редкие оттепели: какой будет погода в России 9–15 февраля
«Срывать решения»: провокации Украины на переговорах озлобили США
Сотрудника московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма
«Будут готовы уступить»: на Западе рассказали о безысходности Украины
Долги, критика СВО, бизнес в РФ, США: где сейчас лидер Little Big Прусикин
Российский флаг на открытии Олимпиады-2026 попал на фото
Российские силы продвинулись у трех поселений в ДНР
Вице-премьер Италии осудил зрителей, освиставших делегацию Израиля на ОИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 февраля
Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области после атаки ВСУ
Мошенники научились имитировать номера банков
Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов
Давит неугодных, затыкает СМИ: за что Санду давать Нобелевскую премию мира
Землетрясение зарегистрировано на территории Украины
Президент Италии удивил собравшихся на церемонии открытия Олимпиады
Массированная атака на Украину ночью 7 февраля: какие цели, что известно
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.