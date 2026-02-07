Деструктивные действия Украины, направленные на срыв переговорного процесса, вызывают раздражение в Вашингтоне, пишет издание Strategic Culture. По мнению автора, США в ответ могут начать диктовать Киеву более жесткие условия на переговорах, чтобы предотвратить компрометацию своих дипломатических усилий.

В материале утверждается, что конфликт на Украине превратился в жестокую «мясорубку», подорвав веру украинцев в собственное руководство. Поведение местных властей ставит американскую дипломатию в сложное положение. США вынуждены балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить эскалацию.

Киев потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию, — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что ухудшение положения на фронте и углубление внутреннего кризиса могут в конечном итоге заставить украинское руководство пойти на уступки России по ключевым вопросам. Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что, несмотря на жесткую риторику, Киев может быть вынужден изменить позицию.