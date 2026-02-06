В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров по Украине Песков: переговоры по Украине пройдут скоро

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос РИА Новости. При этом он исключил возможность проведения этих встреч на территории Соединенных Штатов, отметив, что такой вопрос не обсуждался.

Нет. <…> Не думаю, об этом речи не шло, — высказался представитель Кремля.

Ранее народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что любые переговоры между Россией и Украиной по урегулированию бессмысленны, пока президентом последней остается Владимир Зеленский. По его мнению, политик использует кризис для сохранения собственной власти, и главным пунктом повестки дня должно стать его отстранение, после чего только и можно будет возобновить мирный процесс.

Кроме того, по информации источника, близкого к консультациям в Абу-Даби, украинская делегация на переговорах добивалась включения в будущее мирное соглашение гарантий безопасности для Одессы. Для Киева этот пункт представляет собой ключевой элемент в формировании документа по урегулированию.