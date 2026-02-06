Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 05:20

Близкий к переговорам источник озвучил критически важный аспект для Украины

ТАСС: Киев хочет получить гарантии безопасности для Одессы через мирный договор

Украина, Одесса Украина, Одесса Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинская сторона стремится получить на переговорах гарантии безопасности для Одессы как часть будущего мирного соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к консультациям в Абу-Даби. Для Киева этот вопрос является критически важным аспектом в выработке документа об урегулировании.

По информации собеседника агентства, в рамках переговорного пакета Украина настаивает на создании юридического механизма, который бы закреплял обязательства, исключающие возможность работы России на территории Одессы. Источник подчеркнул, что данный пункт рассматривается украинской делегацией как один из ключевых.

Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи, — указано в публикации.

Переговоры с участием России, Украины и США проходят в Абу-Даби. Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся 23–24 января, второй раунд прошел 4–5 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее сообщалось, что власти Одессы делают все ради того, чтобы разорвать связь города с Россией. Так, они приняли петицию с требованием убрать памятник поэту Александру Пушкину и установить на его месте бюст президента США Дональда Трампа.

