Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 23:13

В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла

Дмитрук: переговоры по Украине не имеют смысла во время президентства Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Любые переговоры России и Украины по урегулированию лишены смысла, пока у власти в Киеве находится президент Владимир Зеленский, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, политик использует этот конфликт как инструмент удержания власти.

Потому что любые «гарантии», любые «формулы мира», любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остается человек, для которого конфликт — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал, — уточнил парламентарий.

По его мнению, в повестке дня должен быть главный пункт — отстранение Зеленского. Только после этого можно будет продолжать мирное урегулирование.

Дмитрук также обвинил Зеленского в использовании даже гуманитарных вопросов, таких как обмен пленными, в своих политических интересах. Это заявление появилось одновременно с новостью о согласованном в Абу-Даби обмене, в рамках которого Россия вернула 157 военнослужащих.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что делегации США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили конкретные пути приостановки боевых действий. Также, по его словам, поднималась тема мониторинга за прекращением огня.

Владимир Зеленский
переговоры
смыслы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов
Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста
Жителям Таджикистана стало доступно «детище» Маска
«Хочет жить в Голливуде»: легенда «Рейнджерс» Панарин нашел новый клуб
Трамп сообщил о своей роли в предотвращении ядерных конфликтов
В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла
Скандал с виллами на Бали, споры в Сети, развод: как живет Лариса Гузеева
«Как Скорсезе»: Андреасян ответил, почему часто снимает в фильмах свою жену
«Нормально»: актер Дужников оценил игру блогеров без актерского образования
Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ
«Акт самообороны»: Медведев дал характеристику спецоперации на Украине
«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну
В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями
Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.