В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла

В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла Дмитрук: переговоры по Украине не имеют смысла во время президентства Зеленского

Любые переговоры России и Украины по урегулированию лишены смысла, пока у власти в Киеве находится президент Владимир Зеленский, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, политик использует этот конфликт как инструмент удержания власти.

Потому что любые «гарантии», любые «формулы мира», любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остается человек, для которого конфликт — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал, — уточнил парламентарий.

По его мнению, в повестке дня должен быть главный пункт — отстранение Зеленского. Только после этого можно будет продолжать мирное урегулирование.

Дмитрук также обвинил Зеленского в использовании даже гуманитарных вопросов, таких как обмен пленными, в своих политических интересах. Это заявление появилось одновременно с новостью о согласованном в Абу-Даби обмене, в рамках которого Россия вернула 157 военнослужащих.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что делегации США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили конкретные пути приостановки боевых действий. Также, по его словам, поднималась тема мониторинга за прекращением огня.