Уиткофф рассказал, что обсуждалось на переговорах по Украине

Делегации США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили конкретные пути приостановки боевых действий, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в социальной сети X. Также, по его словам, поднималась тема мониторинга за прекращением огня.
В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по остающимся открытым вопросам, включая методы реализации прекращения огня и мониторинг за прекращением боевых действий, — написал Уиткофф.
Ранее руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно. Он входил в состав украинской делегации. Буданов поблагодарил США и ОАЭ за организацию и посредничество.
До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.