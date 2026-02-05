Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 20:51

Уиткофф рассказал, что обсуждалось на переговорах по Украине

Уиткофф: делегации США, России и Украины обсудили прекращение огня

Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Фото: РИА Новости
Делегации США, России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили конкретные пути приостановки боевых действий, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в социальной сети X. Также, по его словам, поднималась тема мониторинга за прекращением огня.

В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по остающимся открытым вопросам, включая методы реализации прекращения огня и мониторинг за прекращением боевых действий, — написал Уиткофф.

Ранее руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно. Он входил в состав украинской делегации. Буданов поблагодарил США и ОАЭ за организацию и посредничество.

До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.

Стив Уиткофф
Россия
США
Украина
переговоры
Абу-Даби
