Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 16:55

В офисе президента Украины оценили трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Буданов назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно, заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Он входил в состав украинской делегации, передает «РБК-Украина».

Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество, — сказал Буданов.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленных на переговорах в Абу-Даби. Он добавил, что сторонам предстоит еще много работы.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию. Например, Франция и Великобритания заговорили о вводе войск на Украину, что подтверждает расширение НАТО.

переговоры
Кирилл Буданов
Россия
США
Украина
Абу-Даби
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцам торговых центров дали совет на фоне ухода fashion-розницы
Массовая авария на мосту перекрыла пять полос в Новосибирске
В эконом-классе «Аэрофлота» появилось обновленное меню
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.