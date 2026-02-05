В офисе президента Украины оценили трехсторонние переговоры в Абу-Даби Буданов назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно, заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Он входил в состав украинской делегации, передает «РБК-Украина».

Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество, — сказал Буданов.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленных на переговорах в Абу-Даби. Он добавил, что сторонам предстоит еще много работы.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию. Например, Франция и Великобритания заговорили о вводе войск на Украину, что подтверждает расширение НАТО.