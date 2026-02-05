Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби

Делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленных на переговорах в Абу-Даби, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. Он отметил, что сторонам предстоит еще много работы, но подобные шаги показывают, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.

Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров, — написал он.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой.

До этого российский парламентарий Алексей Чепа рассказал, что страны ЕС вскоре поочередно начнут мириться с Россией, что в итоге приведет к их политическому унижению. Как отметил депутат, это станет следствием краха политики финансовой поддержки Украины и осознания невозможности возврата кредитов за счет замороженных российских активов.