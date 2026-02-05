Страны Европейского союза вскоре поочередно начнут мириться с Россией, что в итоге приведет к их политическому унижению, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это станет следствием краха политики финансовой поддержки Украины и осознания невозможности возврата кредитов за счет замороженных российских активов.

Все страны ЕС побегут унижаться перед РФ. Каждая по очереди, как когда-то они кричали, что вот придумали действия, которые точно разрушат Россию и повлияют на ход мирового развития. А по итогу они будут прибегать и говорить, как нас любят, что они все помнят и понимают. И вот это движение 24 стран, направленное на финансовую поддержку Украины, скоро развалится. Они будут отваливаться поочередно от этой группы, чтобы не давать деньги Киеву. Абсолютно понятно, что кредит Украине у них не получится возместить за счет наших замороженных средств. Поэтому скоро мы увидим политическое унижение всех русофобских собачек и развал Евросоюза, — высказался Чепа.

Он отметил, что у каждой страны ЕС свои мотивы для диалога с Москвой, продиктованные внутренними интересами. По его мнению, позиция президента Франции Эммануэля Макрона, ищущего сближения с РФ, связана с внутриполитической динамикой и страхом быть обвиненным в срыве мирного урегулирования. Он добавил, что аналогичную деструктивную роль играет генсек НАТО Марк Рютте, чьи заявления идут вразрез движению к миру.

У каждой страны — члена ЕС свои причины наладить диалог с Россией, которые исходят из личных интересов. Допустим, сегодняшняя позиция Макрона, который ищет сближение с РФ и делает определенные шаги в этом направлении, в большей степени связана с развитием динамики внутреннего политического движения внутри Франции. Он опасается, что его обвинят во всех грехах. Ему скажут, что он агент войны, который делает все, чтобы мирного соглашения по Украине не было. Эту же роль сейчас выполняет Рютте. Его последние заявления — это попытки разрушить мирное соглашение. А вот эти мелкие страны, например Прибалтики, следуют за позицией более крупных государств, делают то, что им скажут, — подытожил Чепа.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.