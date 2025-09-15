Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 23:42

«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой

Францукова после смерти Лагачева вспомнила о придуманной им сербской загадке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев мог невольно предсказать собственную кончину, заявила в беседе с aif.ru коллега заслуженного артиста РФ Алена Францукова. По ее словам, он использовал в педагогической практике сербскую загадку, в которой теперь можно увидеть зловещий подтекст.

Было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить». Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе, — заявила женщина.

Она отметила, что часть «заколочено-зазамочено» ассоциируется с чем-то окончательно закрытым и недоступным. В новом свете эта фраза воспринимается как метафора безвременной смерти автора загадки.

Лагачев был заслуженным артистом России и преподавателем кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Он умер 13 сентября от обширного инфаркта. Как до этого рассказывала Францукова, накануне вечером они общались. Актер говорил бодро. Он был энергичным и ни на что не жаловался. Однако буквально через шесть часов после беседы его не стало.

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

