«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой

Звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев мог невольно предсказать собственную кончину, заявила в беседе с aif.ru коллега заслуженного артиста РФ Алена Францукова. По ее словам, он использовал в педагогической практике сербскую загадку, в которой теперь можно увидеть зловещий подтекст.

Было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить». Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе, — заявила женщина.

Она отметила, что часть «заколочено-зазамочено» ассоциируется с чем-то окончательно закрытым и недоступным. В новом свете эта фраза воспринимается как метафора безвременной смерти автора загадки.

Лагачев был заслуженным артистом России и преподавателем кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Он умер 13 сентября от обширного инфаркта. Как до этого рассказывала Францукова, накануне вечером они общались. Актер говорил бодро. Он был энергичным и ни на что не жаловался. Однако буквально через шесть часов после беседы его не стало.