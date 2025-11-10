Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:31

Раскрыта тайна пяти тысяч загадочных ям в Перу

Ямы Монте-Сьерпе в Перу использовались как рынок и система учета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Археологи из Сиднейского университета раскрыли назначение комплекса Монте-Сьерпе на юге Перу: он состоит из более чем 5200 одинаковых ям, сообщает журнал Antiquity. Исследователи пришли к выводу, что этот объект мог служить одновременно рынком и системой учета товаров.

Команда использовала дроны для съемки и изучения отложений в ямах: анализ образцов показал наличие крахмальных зерен, пыльцы кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных, а также остатков камыша и ивы, которые шли на изготовление корзин. Находки свидетельствуют о том, что в ямах хранили продукты и товары, привезенные морскими торговцами и караванами лам. Вероятно, комплекс служил рынком для народов культуры Чинча.

Позднее, в XV веке, когда Монте-Сьерпе стал частью империи инков, его могли воспринимать как гигантскую счетную систему: ямы образовывают собой блоки, похожие на кипу — устройство для учета налогов и запасов. Археологи полагают, что комплекс служил социальной технологией, объединяя торговлю, контроль и ритуалы обмена.

Ранее американские ученые раскрыли причину многовековой загадки «Пушек Сенеки» — таинственного гула из озера Сенека в штате Нью-Йорк. Шестилетнее исследование подтвердило гипотезу о подводных выбросах метана, которые, накапливаясь в подземных полостях, создают ударные волны.

