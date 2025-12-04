«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала в четверг, 4 декабря, второе за день сообщение — об этом стало известно Telegram-каналу «УВБ-76 логи». В эфир в 15:46 по московскому времени вышло слово «живодерка».

НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890, — говорится в сообщении.

Первым сообщением за день стало послание со словом «дерношиит» и цифрами. Это произошло в 12:45 по московскому времени.

Ранее станция УВБ-76 передала серию закодированных посланий, одно из которых содержало слово «Латвия». Авторы британского таблоида Express расценили это как угрозу в адрес НАТО, поскольку страна является членом Альянса.

Радиостанция увеличивает количество передач в моменты обострения международной обстановки. Ее особенность — постоянный фоновый сигнал, за что она получила прозвище «Жужжалка». В эфире также прозвучали слова «болонский», «пошлый» и «нантотюк», а также упоминание Латвии.

До этого радиостанция УВБ-76 передала кодовое слово «болонский» — это сообщение уже звучало в феврале 2022 года. Также повторился сигнал «лесолед», впервые зафиксированный в тот же день в 2022-м.