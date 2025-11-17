«Радиостанция Судного дня» начала повторять слова из февраля 2022 года Радиостанция УВБ-76 повторила в эфире слово «болонский» из февраля 2022 года

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «болонский», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, оно стало четвертым сообщением за день.

НЖТИ 05207 БОЛОНСКИЙ 0305 7160, — говорится в сообщении.

Слово прозвучало в эфире в 14:04 мск, при этом оно уже транслировалось ранее — 20 февраля 2022 года, передает Lenta.ru. К тому же в 12:43 УВБ-76 повторила слово «лесолед» — оно также уже регистрировалась 20 февраля 2022 года. Следом за «болонским» в эфире прозвучали еще три слова: «пошлый» — в 14:35, «Латвия» — в 14:40 и «нантотюк» — в 15:38.

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют Жужжалкой. Несмотря на многочисленные исследования и спекуляции, точная цель работы «радиостанции Судного дня» остается неизвестной.

Ранее «Жужжалка» передала сообщение со словом «симомор». Оно появилось в эфире в 18:36 мск в четверг, 13 ноября. В этот же день радиостанция передавала слово «ржавленье». УВБ-76 вышла в эфир в 10:55 по московскому времени.