«Жужжалка» выдала второе сообщение за один день

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передала второе за день сообщение, пишет Telegram-канал «УВБ-76 эфир». Слово «симомор» появилось в эфире в 18:36 мск в четверг, 13 ноября.

НЖТИ 38014 СИМОМОР 0808 2023, — говорится в сообщении.

До этого радиостанция передавала слово «ржавленье». «Жужжалка» вышла в эфир в 10:55 по московскому времени. Деятельность радиостанции фиксируется не первое десятилетие. Трансляции станции засекречены, что провоцирует множество теорий о ее назначении.

Ранее УВБ-76 сделала 10-дневный перерыв и вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Минимум два сообщения опубликовали 28 сентября. В эфире передали сообщение со словами «капосорт» и «бирючий» с небольшой разницей во времени.

27 октября радиостанция передала два послания со словами «семень» и «блохошри». Сообщение представляло собой шифр «НЖТИ НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030». Значение загадочных посланий остается неизвестным.