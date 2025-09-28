«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 17:23

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир слова «капосорт» и «бирючий»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», после 10-дневного перерыва вышла в эфир с двумя новыми радиограммами, сообщает отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи». Как минимум два сообщения были отправлены 28 сентября.

В 15:41 по московскому времени прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».

Предыдущая серия эфиров состоялась 18 сентября, когда станция передала семь различных сообщений. Среди прочего в ней прозвучали слова «братец» и «перфект». До этого, 12 сентября, «радиостанция Судного дня» также выходила в эфир дважды. Тогда в радиоэфире прозвучали сообщения со словами «альма» и «аутосыч».

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов, постоянно транслируя закодированные сообщения. Назначение станции и смысл передаваемых шифров остаются нераскрытыми. 11 сентября 2025 она вышла в эфир после сообщений об упавших в Польше беспилотниках.

