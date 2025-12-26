Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:46

В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян

Депутат Нилов: в Госдуме не обсуждается введение шестидневки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Введение шестидневной рабочей недели негативно повлияет на россиян, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, в ГД тема увеличения количества рабочих дней официально не обсуждается.

Парламентарий не согласился с предложением бывшего руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о введении шестидневной рабочей недели. Тем не менее он отметил, что с уважением относится к академику РАН.

Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели. И постепенно мы к этому будем приходить, — сказал Нилов.

По его словам, при нынешнем режиме, если человек работает шесть дней вместо пяти, дополнительный день оплачивается по двойному тарифу или предоставляется выходной. Депутат добавил, что в Госдуме рассматриваются инициативы о сокращении рабочего дня до шести часов или сокращении рабочей пятницы.

Ранее Онищенко предложил, чтобы Россия перешла на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, это изменение не будет иметь отрицательных последствий для здоровья населения.

