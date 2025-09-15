«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новыми шифрами В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «братец» и «перфект»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», вновь проявила активность, передав в эфир два сообщения. На этот раз появились слова «братец» и «перфект».

Сигналы прозвучали с интервалом всего четыре минуты. Согласно информации УВБ-76, в 09:06 по московскому времени эфир заполнила последовательность: «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997». Спустя четыре минуты, в 09:10 мск, станция передала другое сообщение: «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».

На прошлой неделе, 12 сентября, «радиостанция Судного дня» также выходила в эфир дважды. Тогда в радиоэфире прозвучали сообщения со словами «альма» и «аутосыч». Значение этих передач остается неизвестным.

УВБ-76 была создана в 1970-х годах. Военная радиостанция транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда ее могут называть «Жужжалкой». Точная цель работы УВБ-76 остается загадкой.

Ранее радиостанция передала сигнал после сообщений об упавших в Польше беспилотниках. 10 сентября в 16:40 по московскому времени в эфир вышло слово «ихтиоз».