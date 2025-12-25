Назван размер ущерба от действий экс-замгубернатора Ростовской области

Ущерб от действий бывшего замгубернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева оценивается в 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В связи с действиями фигуранта государственное унитарное предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 млн рублей, — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что чиновника объявили в розыск. По версии следствия, Окунев, будучи директором госпредприятия, через подконтрольных лиц управлял фирмой-конкурентом на рынке дорожных работ. Эта схема позволила компаниям координировать свои действия на торгах: искусственно поддерживать высокие цены и заключать госконтракты по завышенной стоимости.

До этого бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск. Как сообщил источник, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».