Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:35

Назван размер ущерба от действий экс-замгубернатора Ростовской области

Ущерб от действий экс-замглавы Ростовской области Окунева превысил 200 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ущерб от действий бывшего замгубернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева оценивается в 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В связи с действиями фигуранта государственное унитарное предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 млн рублей, — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что чиновника объявили в розыск. По версии следствия, Окунев, будучи директором госпредприятия, через подконтрольных лиц управлял фирмой-конкурентом на рынке дорожных работ. Эта схема позволила компаниям координировать свои действия на торгах: искусственно поддерживать высокие цены и заключать госконтракты по завышенной стоимости.

До этого бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск. Как сообщил источник, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ростовская область
уголовные дела
превышение полномочий
Следственный комитет
ущербы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия предложила Западу юридически оформить отсутствие агрессии
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.