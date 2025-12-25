Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 18:25

Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск

СК объявил в розыск экс-замгубернатора Ростовской области Окунева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, объявлен в розыск, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ. Следствие решает вопрос о его заочном аресте.

Фигурант объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск. Как сообщает источник, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

До этого суд Краснодара обернул в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова на общую сумму 3 млрд рублей. Речь идет о восьми десятках объектов недвижимости и долей в уставном капитале организаций. Для сокрытия активов Семенов оформлял их на родственников и доверенных лиц.

