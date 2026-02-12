Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 09:10

Замгубернатора Челябинской области этапируют в Москву

Замгубернатора Челябинской области Фалейчику изберут меру пресечения в Москве

Андрей Фалейчик Андрей Фалейчик Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Задержанного сотрудниками УФСБ заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика этапируют в Москву, сообщили РИА Новости правоохранительные органы региона. В столице ему изберут меру пресечения, отметили там. При этом в местах проживания и работы чиновника проводятся обыски.

Чиновник задержан, планируется его доставление в Москву для избрания меры пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о задержании Фалейчика. По его словам, расследование касается периода, когда чиновник возглавлял Копейский городской округ. Текслер отметил, что намеренно воздерживается от каких-либо оценок, выразив уверенность в объективности следствия.

До этого глава МЧС Александр Куренков сообщил, что увеличение числа задержаний сотрудников ведомства за коррупционные преступления связано с усилением внутренней борьбы с этой проблемой. Он добавил, что работа по выявлению любых противоправных действий среди служащих, в том числе бывших, будет продолжена и усилена.

