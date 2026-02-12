Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 07:28

Силовики задержали замглавы Челябинской области

Текслер: задержан замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правоохранители задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, заявил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер. По его словам, расследование касается периода, когда чиновник возглавлял Копейский городской округ.

Задержан замгубернатора Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежнем местом работы — главы Копейского городского округа, — подчеркнул Текслер.

Он отметил, что намеренно воздерживается от каких-либо оценок, выразив уверенность в объективности следствия. Губернатор также заверил, что нынешняя администрация Копейска готова оказывать правоохранительным органам полное содействие.

Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания, — резюмировал глава региона.

Ранее Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Экс-чиновнику, объявленному в федеральный розыск, предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

До этого Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву за получение взятки в особо крупном размере. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

