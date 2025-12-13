Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 13:57

Экс-сенатора объявили в розыск

Подозреваемого в мошенничестве экс-сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Как пишет агентство, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Ей также вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, ущерб от ее действий превысил 4 млрд 126 млн рублей. Общая сумма контрактов составляла более 9 млрд рублей.

В 2021–2022 годах Мерваезова занимала пост директора Военно-строительной компании. Следствие полагает, что обвиняемая выводила денежные средства при заключении контрактов. Защита настаивает на том, что инкриминируемые эпизоды не относятся к периоду ее работы в организации. Всего в деле фигурируют 14 сомнительных контрактов, по которым назначены экспертизы. В материале говорится, что в списке потерпевших числится и Минобороны РФ.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту хищения у Росгвардии 39,6 млн рублей. Деньги были выделены на обустройство инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка. После получения аванса, по версии правоохранителей, строительная фирма вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии похитила бюджетные средства. Работы были заявлены на 242 млн рублей, тогда как фактически заказчик принял лишь на 55 млн.

коррупция
госконтракты
розыски
деньги
