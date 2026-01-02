Появились подробности страшной гибели подростков на пожаре в Серове «Российская газета»: перед пожаром подростки из Серова снимали видео

Погибшие на пожаре в свердловском Серове подростки незадолго до смерти снимали «кружки» в мессенджере Telegram, рассказали «Российской газете» знакомые детей. По их словам, трагедия случилась спустя пару часов после отправки видео.

Все было в порядке, они просто спали, — рассказали знакомые.

По данным «Российской газеты», пожар мог произойти из-за спора. Как сказано в публикации, 17-летний юноша, выполняя условия пари, плеснул бензин в печь, а затем пламя распространилось на весь дом.

Ранее стало известно, что подростки приехали в коттедж, где произошло возгорание, чтобы отменить Новый год. Всего на вечеринке было 13 человек, 12 из которых — несовершеннолетние.

