Росгвардия недосчиталась 40 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту хищения у Росгвардии 39,6 млн рублей, сообщает ТАСС. Деньги были выделены на обустройство инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка.

Руководством строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленными должностными лицами ФГКУ «Четыре центр заказчика-застройщика Росгвардии» были похищены 39,6 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на строительные работы, — рассказали в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что гендиректор «Виту проект» Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили госконтракт. Изначально его стоимость составляла 374 млн рублей, позже сумма выросла до 426 млн.

После получения аванса, по версии правоохранителей, компания вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии похитила бюджетные средства. Работы были заявлены на 242 млн рублей, тогда как фактически заказчик принял лишь на 55 млн. Контракт в итоге расторгли. Проверка фактического объема выполненных работ и их приемка показали, что Росгвардии был причинен ущерб почти на 40 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации Станислава Неверова. Его подозревают в хищении и легализации почти 1,4 млрд рублей, которые выделялись на строительство соцобъектов. По версии следствия, более 558 млн рублей, предназначавшихся для строительства шести школ, четырех детсадов и участка газификации в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, были потрачены на иные цели.