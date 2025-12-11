Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Глава крупной компании на Дальнем Востоке пойдет под суд

Главу компании на Дальнем Востоке Неверова обвинили в хищении 1,4 млрд рублей

Генпрокуратура РФ Генпрокуратура РФ Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации Станислава Неверова. Его обвиняют в хищении и легализации почти 1,4 млрд рублей, выделенных на строительство социальных объектов.

По данным надзорного ведомства, средства похищались в период с сентября 2022 года по май 2024 года при исполнении концессионных соглашений. Следствие установило, что более 558 млн рублей, предназначавшихся для строительства шести школ, четырех детсадов и участка газификации в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, были потрачены на иные цели.

Кроме того, как сообщили в Генпрокуратуре, в декабре 2022 года Неверов в составе организованной группы легализовал ранее похищенные 833,9 млн рублей. Для этого деньги по фиктивным договорам были перечислены на счета подконтрольных ему компаний.

Обвинение предъявлено по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Ранее Неверов уже был признан виновным в мошенничестве и осужден на 3,5 года колонии. В рамках нового дела в целях возмещения ущерба с него взыскивают имущество на сумму 10,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ее подозревают в организации преступной группы, которая занималась получением взяток.

