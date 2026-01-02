Стало известно, как изменились цены на золото Золото подорожало почти на 1% в последний день торговой недели

Стоимость золота продолжает расти, показав в пятницу вечером прирост почти в 1%, следует из данных торгов на бирже Comex и мнения аналитиков. Эксперты полагают, что восходящий тренд сохранится и в 2026 году.

По данным на 16:54 по московскому времени, февральский фьючерс на золото на бирже торговался на уровне $4377,8 (339 тыс. рублей) за унцию, что на $36,7 (2871 рубль) выше предыдущего закрытия. Стоимость мартовского фьючерса на серебро при этом увеличилась на 4,18%, достигнув $73,552 (5753 рубля) за унцию.

Ранее генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что серебро не способно стать полноценной альтернативой золоту в структуре инвестиций граждан России. По ее мнению, всегда присутствует риск внезапного и значительного обесценивания сбережений в серебре.

Кроме того, согласно данным ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи, серебро и платина стали товарами с самой высокой стоимостью в мире по итогам 2025 года. В то же время апельсиновый сок оказался самым дешевым продуктом, а цены на серебро за год выросли в 2,4 раза, на платину — в 2,3 раза.