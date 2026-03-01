Экономист предрек масштабные последствия блокады Ормузского пролива

Наиболее ощутимые последствия блокады Ормузского пролива, введенной Корпусом стражей исламской революции Ирана, начнут проявляться с понедельника, 2 марта, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», цены на энергоресурсы уже отреагировали на случившееся и стали расти.

Цены на нефть, на газ, безусловно, пойдут вверх. Также есть серьезное движение вверх по некоторым сырьевым товарам, в частности цветным металлам. Но рынки реагируют достаточно активно. В понедельник, я думаю, реакция будет более явная, — полагает Чирков.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен. По его словам, стоимость барреля в ближайшее время превысит отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Он подчеркнул, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива.

До этого сообщалось, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.