Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 09:50

Экономист предрек масштабные последствия блокады Ормузского пролива

Эксперт Чирков: нефть подорожает с 2 марта из-за блокады Ормузского пролива

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Наиболее ощутимые последствия блокады Ормузского пролива, введенной Корпусом стражей исламской революции Ирана, начнут проявляться с понедельника, 2 марта, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», цены на энергоресурсы уже отреагировали на случившееся и стали расти.

Цены на нефть, на газ, безусловно, пойдут вверх. Также есть серьезное движение вверх по некоторым сырьевым товарам, в частности цветным металлам. Но рынки реагируют достаточно активно. В понедельник, я думаю, реакция будет более явная, — полагает Чирков.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен. По его словам, стоимость барреля в ближайшее время превысит отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Он подчеркнул, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива.

До этого сообщалось, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ближний Восток
торговля
проливы
перекрытия
Иран
цены
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России
В США раскрыли, кто подбил Трампа бомбить Иран
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Царукян устроил массовую потасовку после поединка в США
«Второй день рождения»: семью Кержаковых едва не настигла страшная трагедия
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.