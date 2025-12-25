Меняю обычные кексы на изысканную ромовую бабу с маракуйей

Ищете элегантный и небанальный десерт с алкоголем? Ромовая баба с маракуйей — идеальный выбор. Для теста понадобится: 250 граммов муки, 15 граммов свежих дрожжей, 100 мл теплого молока, 4 яйца, 100 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара, щепотка соли. Для пропитки: 200 мл воды, 150 граммов сахара, 100 мл темного рома. Для соуса: мякоть 4-5 плодов маракуйи, 50 граммов сахара, 50 мл воды.

Из ингредиентов для теста замешивают мягкое дрожжевое тесто, дают ему подойти, затем выкладывают в смазанную маслом форму для кекса с отверстием и выпекают при 180 °C 25–30 минут. Горячий сироп из воды и сахара снимают с огня, вливают ром и сразу же обильно поливают им еще теплую бабу, пока она не впитает всю жидкость. Для соуса семена маракуйи проваривают с сахаром и водой до легкого загустения.

Подают ромовую бабу охлажденной, полив кисло-сладким соусом из маракуйи. Десерт получается невероятно сочным, с ярким ромовым букетом, который идеально балансирует с тропической кислинкой. Этот десерт с ромом станет эффектным финалом праздничного ужина и запомнится гостям своим гармоничным и взрослым вкусом.

Несмотря на то, что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом малинового ликера.