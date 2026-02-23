Зимняя Олимпиада — 2026
Вспомнила вкус детства: сухари, сгущенка, какао и немного масла — пирожные «Картошка» за 15 минут без выпечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беру сухари, сгущенку, какао и немного масла — и готовлю пирожные «Картошка» за 15 минут без выпечки. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое возвращает в детство, идеально для уютного чаепития или быстрого десерта без лишних хлопот. Его необычность в том, что из самых доступных продуктов получаются те самые пирожные с насыщенным шоколадным вкусом и рассыпчатой текстурой, которые помнят все с советских времен. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту пирожные с легкой хрустинкой от орешков, густым шоколадным ароматом и приятной сладостью сгущенки. Они настолько вкусные, что исчезают со стола мгновенно, а готовятся проще простого.

Для приготовления вам понадобится: 300 г любого печенья или ванильных сухарей, 1 банка сгущенного молока (380 г), 3 ст. ложки какао-порошка, 100 г сливочного масла, 50 г грецких орехов (по желанию), щепотка ванилина и немного сахарной пудры для обсыпки. Печенье или сухари измельчите в крошку (можно скалкой или в блендере), орехи порубите. Смешайте крошку с какао, орехами и ванилином. Масло растопите, смешайте со сгущенкой, затем соедините с сухой смесью и тщательно вымешайте до однородности. Сформируйте из массы небольшие пирожные в форме картошечек, обваляйте в какао или сахарной пудре. Уберите в холодильник минимум на 1 час для застывания.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Мария Левицкая
М. Левицкая
