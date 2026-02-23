Зимняя Олимпиада — 2026
Не чизкейк, а Торта-ди-ричотта! Итальянский пирог с лимоном, ванилью и цукатами. Идеально сытный завтрак или десерт к кофе

Этот пирог пахнет не кондитерской, а итальянской провинциальной кухней, где готовят не для фото, а для семьи. Он прост в приготовлении, сытен, хранится несколько дней и с каждым днем словно набирает глубину вкуса. Это рецепт не на один раз, а на всю жизнь.

Для пирога 70 граммов изюма и 100 граммов смеси цукатов (крупные можно нарезать) заливаю кипятком на 10 минут, затем откидываю на сито и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем. Духовку разогреваю до 170°C. Форму для выпечки (желательно разъемную, 20-22 см) выстилаю пергаментной бумагой. В большой миске 4 яйца взбиваю с 150 граммами сахара и щепоткой соли до легкого посветления и увеличения объема. 500 граммов рикотты (или очень сухого, протертого творога) добавляю к яичной смеси. Туда же отправляю цедру одного лимона, 1 чайную ложку экстракта ванили и 2 столовые ложки просеянной муки. Аккуратно, лопаткой, перемешиваю все до однородности, но без фанатизма. В последнюю очередь вмешиваю подготовленные сухофрукты. Тесто переливаю в форму. Выпекаю 50-60 минут. Пирог готов, когда края отходят от бортиков, середина закрепилась (может слегка колебаться), а поверхность стала приятного золотистого цвета. Важно: не пересушить. Выключаю духовку, приоткрываю дверцу и оставляю пирог внутри еще на 30-40 минут остывать. Затем вынимаю, даю полностью остыть при комнатной температуре. Только после этого убираю в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой. Нарезаю острым ножом, смоченным в горячей воде.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

