Две картошки, сыр и хлеб — рецепт ленивого завтрака: не драники, а вкуснее и нежнее

Беру картошку, сыр и хлеб — и готовлю завтрак, который лучше любых бутербродов и пирожков. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого утра или сытного перекуса. Его необычность в том, что хрустящий хлеб, сочное картофельное тесто и тягучий расплавленный сыр соединяются в одном конвертике, создавая идеальную гармонию вкусов. Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая корочка снаружи, а внутри — нежное картофельное пюре с ароматным сыром, который так аппетитно тянется при каждом укусе. Аромат стоит на всю кухню, и от такого завтрака невозможно оторваться — просыпаешься ещё до будильника, чтобы скорее попробовать.

Для приготовления вам понадобится: 400 г картофеля, 5 ст. ложек муки, 4 куска белого хлеба, 150 г твёрдого сыра, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в подсоленной воде и разомните в пюре. Добавьте муку, соль, перец и замесите плотное тесто. Разделите его на 4 части, раскатайте лепёшки. Сыр натрите на тёрке и выложите на каждую лепёшку, сверху положите кусочек хлеба. Заверните края теста, формируя конвертик. Обжаривайте на сковороде с маслом под крышкой с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

