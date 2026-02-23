Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум может привлечь армию для подавления беспорядков в стране, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его мнению, лидер государства готова занять жесткую позицию по отношению к бунтовщикам.

Шейнбаум сказала: «Да, это наша операция, и несмотря на то, что там буквально происходит мини-бунт, мы посмотрим, как он будет развиваться и примем соответствующие меры». Пока мы видим локальную эскалацию. Но, например, в прошлый раз, когда одного из представителей картеля арестовали, целый город в одном из штатов осадили представители наркокартеля и добились освобождения своего преступника. Поэтому посмотрим, какую позицию займет Шейнбаум: жесткую, где она может задействовать армию, или более мягкую. Пока кажется, что она готова к более жесткой, ― объяснил Дубравский.

Политолог отметил, что США давно участвуют в борьбе с наркокартелями в Латинской Америке, в том числе в Мексике. Он добавил, что американские спецслужбы могут обучать мексиканских коллег технике проведения операций, подобных ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

США давно участвуют в антинаркотических войнах в Латинской Америке. И Колумбией они занимались, и Венесуэлой. Недавно была история с их президентом Мадуро. И та же самая Мексика — это давняя история, ей несколько десятков лет. Поэтому США и разведданными помогли. И иногда они даже участвуют в операциях, обучая представителей Мексики по этому направлению. Спецслужбы одной страны помогают другой, и есть обмен между пограничниками с обеих сторон, ― резюмировал Дубравский.

Ранее мексиканские военные подтвердили гибель Эль Менчо в ходе спецоперации. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого наркобарона, скончались от ранений при транспортировке в Мехико.