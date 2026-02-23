Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:17

Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки

Политолог Дубравский: Шейнбаум может привлечь армию для подавления беспорядков

Клаудия Шейнбаум Клаудия Шейнбаум Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум может привлечь армию для подавления беспорядков в стране, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его мнению, лидер государства готова занять жесткую позицию по отношению к бунтовщикам.

Шейнбаум сказала: «Да, это наша операция, и несмотря на то, что там буквально происходит мини-бунт, мы посмотрим, как он будет развиваться и примем соответствующие меры». Пока мы видим локальную эскалацию. Но, например, в прошлый раз, когда одного из представителей картеля арестовали, целый город в одном из штатов осадили представители наркокартеля и добились освобождения своего преступника. Поэтому посмотрим, какую позицию займет Шейнбаум: жесткую, где она может задействовать армию, или более мягкую. Пока кажется, что она готова к более жесткой, ― объяснил Дубравский.

Политолог отметил, что США давно участвуют в борьбе с наркокартелями в Латинской Америке, в том числе в Мексике. Он добавил, что американские спецслужбы могут обучать мексиканских коллег технике проведения операций, подобных ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

США давно участвуют в антинаркотических войнах в Латинской Америке. И Колумбией они занимались, и Венесуэлой. Недавно была история с их президентом Мадуро. И та же самая Мексика — это давняя история, ей несколько десятков лет. Поэтому США и разведданными помогли. И иногда они даже участвуют в операциях, обучая представителей Мексики по этому направлению. Спецслужбы одной страны помогают другой, и есть обмен между пограничниками с обеих сторон, ― резюмировал Дубравский.

Ранее мексиканские военные подтвердили гибель Эль Менчо в ходе спецоперации. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого наркобарона, скончались от ранений при транспортировке в Мехико.

Латинская Америка
Мексика
Клаудия Шейнбаум
США
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.