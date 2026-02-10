Мексика пересмотрела энергетическое сотрудничество с Кубой

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента страны Клаудию Шейнбаум. Глава государства связала решение с необходимостью защитить интересы Мексики.

В настоящее время поставки приостановлены, — сказала Шейнбаум.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров. Особое внимание в документе уделяется взаимодействию Кубы с Россией, которое прямо названо одним из обоснований для принятия жестких мер. Решение также может затронуть ряд стран, продолжающих торгово-экономическое сотрудничество с Кубой.

Позже Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. Под ограничение попали ключевые воздушные гавани, включая Гавану (MUHA), Варадеро (MUVR), Сьенфуэгос (MUCF), Санта-Клару (MUSC), Камагуэй (MUCM), Кайо-Коко (MUCC), Ольгин (MUHG), Сантьяго-де-Куба (MUCU) и Мансанильо (MUMZ). В настоящее время между Россией и Кубой действует прямое авиасообщение.