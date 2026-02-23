Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:27

Почему не работает WhatsApp 23 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 23 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, при каком условии мессенджер будет разблокирован?

Где в России не работает WhatsApp 23 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 23 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Большинство сообщений о сбоях в работе WhatsApp 23 февраля приходятся на Алтайский край, Башкирию, Ярославскую, Смоленскую и Ростовскую области.

Почему не работает WhatsApp 23 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений законов РФ. На настоящий момент у ведомства нет оснований для их снятия.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров обратил внимание, что WhatsApp выступает основным средством для реализации мошеннических схем. Российские власти, по словам эксперта, действовали на опережение, ограничив работу мессенджера.

«Основной поток звонков и сообщений шел именно посредством него. Данные истцов говорят о том, что в отношении корпорации Meta принцип „не пойман — не вор“ уже не работает, идет агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», — заявил эксперт.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры в отношении WhatsApp были применены не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

Сергей Боярский Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

По словам Боярского, администрация WhatsApp «вообще никак не реагировала ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии».

Когда разблокируют WhatsApp

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что восстановление работы WhatsApp возможно только при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал он.

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил в беседе с NEWS.ru, что до окончания спецоперации россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — заявил парламентарий.

