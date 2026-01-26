Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 00:52

В ОП назвали своевременным ограничение доступа к WhatsApp

Член ОП Машаров: ограничение доступа к WhatsApp было вовремя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российские власти, ограничив работу WhatsApp, действовали на опережение, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, мессенджер активно использовали мошенники, и сейчас во многих странах это замечено.

Иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в котором содержатся претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что российские власти сработали на опережение, — сказал Машаров.

Он добавил, что Meta работает по принципу «не пойман — не вор». Однако такой принцип уже не работает, поскольку всем очевидно серьезное нарушение законодательства многих стран.

Ранее корпорация Meta столкнулась с коллективным иском, где ее обвиняют в обмане пользователей относительно уровня приватности в мессенджере WhatsApp. Согласно материалам, поданным в окружной суд Сан-Франциско, корпорация вводит в заблуждение миллиарды людей по всему миру.

До этого стало известно, что к середине января Роскомнадзор ограничил работу более чем 400 VPN-сервисов, что на 70% превышает показатели осени прошлого года. Несмотря на блокировки, аудитория части ресурсов выросла в десятки раз, а на фоне сбоев в мессенджерах эксперты зафиксировали резкий скачок покупок в российских онлайн-магазинах с использованием иностранных IP-адресов.

