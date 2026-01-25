Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 08:25

На Meta подали в суд из-за переписок в WhatsApp

Meta обвинили в обмане пользователей из-за доступа к перепискам в WhatsApp

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) столкнулась с коллективным иском, обвиняющим ее в обмане пользователей относительно уровня приватности в мессенджере WhatsApp, передает Bloomberg. Согласно материалам, поданным в окружной суд Сан-Франциско, корпорация вводит в заблуждение миллиарды людей по всему миру.

Так, группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР утверждает, что заверения Meta о полной конфиденциальности переписки благодаря сквозному шифрованию являются ложными. В исковом заявлении указывается, что на самом деле компания якобы хранит и анализирует все пользовательские переписки.

В качестве основы для своих обвинений заявители сослались на информацию, предоставленную неназванными осведомителями. Между тем представитель Meta назвал иск беспочвенным, а заявления о том, что сообщения в WhatsApp не зашифрованы — абсолютно неверными и абсурдными.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что ограничения в отношении WhatsApp и Telegram вводятся «не из вредности», а из-за нежелания их владельцев соблюдать российские законы. Он отметил, что «хозяева» мессенджеров отказываются открывать свои представительства в России и содействовать борьбе с киберпреступностью.

