Meta предстала перед судом из-за торговли детьми В США начался суд над Meta по иску о создании опасной среды для детей

Корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) предстала перед судом присяжных в Санта-Фе, сообщает The Guardian. Ее обвиняют в создании среды, способствующей эксплуатации детей: платформы компании используются для торговли несовершеннолетними, сексуального насилия и домогательств, считают гособвинители.

Генеральный прокурор штата Рауль Торрес утверждает, что Meta, ставя во главу угла вовлеченность пользователей и прибыль, пренебрегла безопасностью и не внедрила эффективные меры защиты. Причем это уже второй крупный судебный процесс против технологического гиганта в 2026 году, связанный с причинением вреда несовершеннолетним.

Предварительные слушания по делу начались 2 февраля, а вступительные заявления запланированы на 9 февраля. Ожидается, что процесс продлится около семи недель. Ранее суд отклонил ходатайства Meta о закрытии дела со ссылкой на свободу слова, поскольку иск касается дизайна платформы и решений о модерации.

Ранее в США расследовали действия Meta из-за подозрений, что компания читает зашифрованные сообщения в WhatsApp. Корпорация категорически отвергла обвинения, назвав их абсурдными и направленными против конкурентов.