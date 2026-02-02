Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 19:49

Meta предстала перед судом из-за торговли детьми

В США начался суд над Meta по иску о создании опасной среды для детей

Фото: Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) предстала перед судом присяжных в Санта-Фе, сообщает The Guardian. Ее обвиняют в создании среды, способствующей эксплуатации детей: платформы компании используются для торговли несовершеннолетними, сексуального насилия и домогательств, считают гособвинители.

Генеральный прокурор штата Рауль Торрес утверждает, что Meta, ставя во главу угла вовлеченность пользователей и прибыль, пренебрегла безопасностью и не внедрила эффективные меры защиты. Причем это уже второй крупный судебный процесс против технологического гиганта в 2026 году, связанный с причинением вреда несовершеннолетним.

Предварительные слушания по делу начались 2 февраля, а вступительные заявления запланированы на 9 февраля. Ожидается, что процесс продлится около семи недель. Ранее суд отклонил ходатайства Meta о закрытии дела со ссылкой на свободу слова, поскольку иск касается дизайна платформы и решений о модерации.

Ранее в США расследовали действия Meta из-за подозрений, что компания читает зашифрованные сообщения в WhatsApp. Корпорация категорически отвергла обвинения, назвав их абсурдными и направленными против конкурентов.

суды
Meta
дети
корпорации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Россия передала Украине останки более 12 тыс. военных ВСУ
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби
В Сети появились тайные фото группы Дятлова
Труп женщины в диване: в Москве спустя 20 лет раскрыли убийство
В Москве могут начать досматривать смартфоны
«Сам решу»: в Польше пообещали Трампу Нобелевскую премию с одним условием
«Мороз-кусака»: метеоролог предупредил о предстоящих холодах в Москве
Беженец спас бойцов СВО, самолет упал под Орском, Долина: что будет дальше
ВСУ атаковали машину замглавы села в Белгородской области
Экс-муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.