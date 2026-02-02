Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:03

«Посмеивается над тупицами»: Дуров припомнил Цукербергу диалог от 2004 года

Дуров заявил, что Цукерберг смеется над 4 млрд пользователей WhatsApp

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг по-прежнему смеется над пользователями WhatsApp, которые согласились предоставить свои персональные данные, написал в социальной сети X основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он припомнил переписку Цукерберга от 2004 года, в которой медиамагнат назвал таких людей «тупицами». По мнению Дурова, с тех пор изменился только масштаб, поскольку теперь пользователей WhatsApp не 4 тыс. человек, а уже 4 млрд.

Единственное, что изменилось с тех пор, как велся этот разговор, — это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp приватно посмеивается уже не над 4 тыс., а над 4 млрд «тупиц», которые верят его заявлениям (например, о шифровании в WhatsApp), — говорится в сообщении.

Ранее Дуров назвал WhatsApp небезопасным. Он отметил, что в мессенджере наблюдалось множество возможностей для атаки. По его словам, чтобы верить в безопасность WhatsApp, «надо быть безмозглым».

Американский миллиардер Илон Маск согласился с Дуровым в вопросе безопасности WhatsApp. Он положительно оценил пост бизнесмена про уязвимость мессенджера.

