31 января 2026 в 19:43

В США заподозрили Meta в чтении сообщений в WhatsApp

Guardian: Meta может читать зашифрованные сообщения в WhatsApp

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США провели расследование в отношении компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) из-за подозрений в чтении зашифрованных сообщений в мессенджере WhatsApp, пишет The Guardian. По данным экспертов, на это якобы указали «смелые информаторы» из нескольких стран. В частности, иск подала юридическая фирма Quinn Emanuel.

Власти США проводили расследование заявлений о том, что компания Meta может читать зашифрованные чаты пользователей в мессенджере WhatsApp, который ей принадлежит, — говорится в материале.

Meta отвергла обвинения и назвала их «абсурдными». Представитель компании Карл Вуг заявил, что иск подан ради шумихи и связан с интересами NSO Group, против которой WhatsApp выиграл судебный процесс. Он подчеркнул, что мессенджер сохраняет полноценное сквозное шифрование.

В Quinn Emanuel ответили, что их работа с NSO по другому делу не связана с нынешними претензиями. Они также отметили, что Meta якобы избегает прямого отрицания ключевого тезиса — о технической возможности читать сообщения.

Профессор UCL Стивен Мердок назвал иск «странным» и выразил сомнение в достоверности источников. В Минторге США публикацию Bloomberg о проверке возможностей Meta сочли «неподтвержденной».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что ограничения против WhatsApp и Telegram вводятся из-за нежелания их владельцев соблюдать российские законы.

WhatsApp
мессенджеры
сообщения
Meta
США
