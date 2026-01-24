Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 15:11

Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»

Боярский: Telegram и WhatsApp ограничили из-за их нежелания работать по законам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ограничения в отношении WhatsApp и Telegram вводятся из-за нежелания их владельцев соблюдать российские законы, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что владельцы мессенджеров отказываются открывать свои представительства в России и содействовать борьбе с киберпреступностью.

Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками, — подметил Боярский.

Из-за позиции компаний в августе 2025 года было принято решение о «деградации» функции голосовых вызовов, которые стали инструментом для мошенников и террористической деятельности. Боярский подчеркнул, что Telegram превратился в огромную социальную сеть, где российские СМИ и граждане создали значимую информационную инфраструктуру. Полное отключение сервиса нанесло бы вред медиасфере и пользователям, вложившим большие силы в развитие своих каналов.

Ранее стало известно, что к середине января Роскомнадзор ограничил работу более чем 400 VPN-сервисов, что на 70% превышает показатели осени прошлого года. Несмотря на блокировки, аудитория части ресурсов выросла в десятки раз, а на фоне сбоев в мессенджерах эксперты зафиксировали резкий скачок покупок в российских онлайн-магазинах с использованием иностранных IP-адресов.

