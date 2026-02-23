Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:24

Газманов резко поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

Baza: Газманов поднял стоимость выступления до 7 млн рублей в феврале

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Олег Газманов удвоил гонорар за корпоративы в феврале, теперь они стоят до 7 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. Райдер исполнителя не претерпел изменений: в нем по-прежнему значатся премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды, а также сопровождение ГИБДД, чтобы «не стоять в пробках по праздникам».

В материале сказано, что спрос на выступления не упал: в честь Дня защитника Отечества и ближайшие дни певец уже получил три заявки. За февральские концерты он может заработать более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина может заработать почти 3,5 млн рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые состоятся в клубе Petter в Москве. Исполнительница планирует выступить 26 марта, 25 мая и 26 июля. Выручка от продажи билетов на один концерт составит почти 1,15 млн рублей при полной посадке (минус расходы на проведение мероприятия).

До этого Газманов поздравил участников специальной военной операции с Новым годом, выразив им признательность за их службу. По словам певца, он горд, что его композиции служат источником вдохновения для военнослужащих.

